Rohstoffe (11.00 Uhr) - Ölpreise deutlich höher

Brent und WTI jeweils um rund eineinhalb Prozent gestiegen - Goldpreis ebenfalls fester

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 56,43 Dollar und damit um 1,40 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag bei 52,90 Dollar - um 1,56 Prozent höher als zuletzt am Montag.

Die Ölpreise würden somit nach einer kurzen Verschnaufpause wieder steigen, schreiben die Commerzbank-Analysten in einer aktuellen Einschätzung. Auf der Nachfrageseite würden die Konjunkturhoffnungen wie auch die massiven fiskalischen Stimuli der Regierungen unterstützend wirken. Auch die Preiserhöhungen von Saudi-Arabien und anderer Ölproduzenten für ihre Februar-Lieferungen würden auf eine gute Nachfrage hindeuten, führen die Analysten weiter aus. Auf der Angebotsseite wiederum würden die OPEC und ihre Verbündeten "nach wie vor gut koordiniert und diszipliniert" agieren. Vor allem die zusätzlichen Kürzungen von Saudi-Arabien würden zu einem eher unterversorgten Markt beitragen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Dienstag mitteilte, wurde der Preis mit 54,76 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Freitag bei 54,39 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte unterdessen am Vormittag spürbar zu. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 1.858,10 Dollar (nach 1.846,86 Dollar am Vortag) gehandelt. Das Edelmetall würde den weiter steigenden US-Anleiherenditen trotzen, schreiben die Commerzbank-Analysten. Der zu erwartende kräftige Anstieg der Staatsverschuldung in den USA durch neue billionenschwere Konjunkturpakete dürfte für das Edelmetall weiter ein günstigen Umfeld schaffen, heißt es.