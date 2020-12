Rohstoffe (11.15) - Brent-Ölpreis legt zu auf 49,34 Dollar je Fass

Goldpreis gibt nach

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag zugelegt. Gegen 11.15 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 49,34 Dollar und damit 1,02 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,23 Prozent auf 46,06 Dollar.

Die anhaltende Nachfragesorgen konnten den Ölpreisen damit weiter nichts anhaben. Die Energy Information Administration (EIA) rechnet zwar mit einem weiteren Rückgang der US-Ölproduktion, hat zuletzt aber auch gleichzeitig ihre Nachfrageprognosen reduziert. Die Analysten der Commerzbank erwarten allerdings negative Überraschungen hinsichtlich der Förderdisziplin der OPEC und sind daher skeptisch für den Ölpreis gestimmt.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Mittwoch mitteilte, wurde der Preis mit 47,79 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Montag hatte ein Barrel noch 47,77 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am späten Mittwochvormittag etwas schwächer. Gegen 11.15 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.861,37 Dollar (nach 1.870,03 Dollar am Vortag) gehandelt. Die Analysten der Commerzbank erwarten aber nur eine kurzfristige Unterbrechung des jüngsten Aufwärtstrends der Goldpreise. Angesichts der weiter expansiven Geldpolitik der Notenbanken und niedriger Zinsen sowie anhaltend starker Investitionsnachfrage dürften die Goldpreise im kommenden Jahr ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen und neue Rekordhochs markieren, schreiben die Experten.