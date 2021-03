Rohstoffe (11.20) - Brent-Ölpreis gewinnt klare 1,3 Prozent

Goldpreis verliert 0,5 Prozent

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen europäischen Handel klar höher notiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stand gegen 11.20 Uhr bei 63,55 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag ein Plus von 1,3 Prozent ist. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zog um zwei Prozent auf 60,57 US-Dollar pro Barrel an.

Der Ölmarkt wartet mit Spannung auf die Entscheidungen der OPEC und ihrer Alliierten (OPEC+) auf ihrem morgigen virtuellen Treffen, schreiben die Commerzbank-Analysten in ihrer Tagesinfo Rohstoffe. Der Konsens rechnet laut Experten mit einer graduellen Erhöhung der Produktion um 500.00 Barrel täglich und einer Rücknahme der freiwilligen zusätzlichen Kürzung von Saudi-Arabien, sprich einem Produktionsanstieg in der Größenordnung von 1,5 Mio. Barrel täglich ab April. Die Nachfrage scheint mittlerweile ausreichend hoch zu sein, um die zusätzlichen Barrel aufzunehmen, hieß es weiter.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag klar gesunken. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Mittwoch mitteilte, wurde der Preis mit 61,97 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Montag bei 64,24 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich schwächer präsentiert. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.727,17 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 0,5 Prozent entspricht. Der Preis für das Edelmetall hat sich nach dem jüngsten Absturz auf ein Achteinhalb-Monatstief bei etwa 1.700 Dollar weiter erholt. Dies lag nach Einschätzung der Commerzbank in erster Linie an einem schwächeren US-Dollar und nicht mehr weiter gestiegenen Anleiherenditen.