Rohstoffe (11.20) - Brent-Ölpreis tendiert höher

Goldpreis leichter

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag höher gezeigt. Gegen 11.20 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,29 US-Dollar. Zum Vortagesschluss ergibt dies einen Preisanstieg in Höhe von 1,3 Prozent.

In Abwesenheit klarer Signale von der OPEC+ dürften die heutigen offiziellen US-Öllagerzahlen und die externen Faktoren wie z.B. der US-Dollar und die Aktienmärkte für die kommenden Tage richtungsweisend für die Ölpreise sein, schreiben die Commerzbank-Experten in ihrem Kommentar. Der Bloomberg-Konsens rechnet bei der heutigen Veröffentlichung mit einem Anstieg der Rohölvorräte um über 1,2 Mio. Barrel.

Das private Institut API gab bereits gestern bekannt, dass die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 4,2 Mio. gesunken seien. Höhere Lagerbestände könnten als Zeichen einer nachlassenden Nachfrage gewertet werden und belasten üblicherweise die Rohölpreise.

Der Preis für OPEC-Öl hat am Dienstag nachgegeben. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Mittwoch mitteilte, wurde der Preis mit 42,76 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Montag hatte ein Barrel noch 42,93 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am Mittwochvormittag leichter. Gegen 11.20 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.878,80 Dollar (nach 1.882,19 Dollar am Dienstag) gehandelt. Gegenwind für den Preis des Edelmetalls kommt nach Einschätzung der Commerzbank weiter von den Fonds-Verkäufen ("EFTs") , die sich gestern erneut auf knapp 10 Tonnen beliefen. Seit Monatsbeginn sind damit bereits 35 Tonnen Gold aus den ETFs abgeflossen. Damit könnte der November der erste Monat in diesem Jahr werden, in welchem es Netto-Abflüsse aus den Gold-ETFs gibt.