Rohstoffe (11.30) - Brent-Ölpreis gibt nach auf 60,70 Dollar je Fass

Analysten: Pessimistischer Ausblick der IEA beendet Ölpreis-Gewinnserie - Goldpreise kommen zurück

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag nachgegeben. Gegen 11.30 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 60,70 US-Dollar und damit 0,72 Prozent tiefer als zuletzt am Vortag. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,41 Prozent auf 57,50 Dollar.

Die jüngste Gewinnserie der Ölpreise ist damit vorerst zu einem Ende gekommen. "Als Auslöser kann man den Ausblick der Internationalen Energieagentur IEA anführen, die von einem 'zerbrechlichen' Gleichgewicht am Ölmarkt ausgeht", schreiben die Analysten der Commerzbank. Der Bericht habe ein pessimistischeres Bild als erwartet gezeigt. So hat die IEA die Prognosen für den Weltölverbrauch für heuer erneut um 200.000 Barrel täglich gesenkt.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 60,54 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Mittwoch bei 60,45 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am späten Freitagvormittag kaum verändert. Gegen 11.00 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.817,35 Dollar (nach 1.826,66 Dollar am Vortag). Vor allem die zuletzt starken Verläufe von börsenotierten Goldfonds (ETFs) dürfte die Preise belastet haben, schreiben die Commerzbank-Experten. Hintergrund für die schwache Goldnachfrage dürfte laut Commerzbank auch die Rekordjagd der Aktienbörsen und der jüngste Bitcoin-Höhenflug sein.