Rohstoffe (11.30) - Ölpreise am Vormittag mit Zugewinnen

OPEC-Ölproduktion Reuters zufolge im Jänner klar unter erlaubtem Maß - Silberpreis klettert weiter auf höchsten Stand seit fast acht Jahren

Die Ölpreise zeigten sich am Montag im frühen europäischen Handel mit Aufschlägen. Der Preis für die Nordseesorte Brent stand gegen 11.30 Uhr bei 55,50 Dollar je Barrel (159 Liter). Im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag ist das ein Plus von rund 0,8 Prozent.

Nach dem starken Anstieg in der ersten Jännerhälfte halten sich die Ölpreise vergleichsweise stabil. Nachdem Hoffnungen durch den Start der Covid-Impfungen für Zuversicht und Kauflaune gesorgt hatten, rückten zuletzt wieder vermehrt Sorgen rund um die Corona-Pandemie in den Vordergrund. Marktteilnehmer befürchten einen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl durch zusätzliche Reisebeschränkungen inmitten der Pandemie.

Ein Grund für die stabile Preisentwicklung dürfte aktuellen Daten zufolge auch die Förderdisziplin der OPEC-Staaten sein. Laut einer Reuters-Umfrage stieg die Ölproduktion der OPEC im Jänner um 160.000 auf 25,75 Millionen Barrel pro Tag. Damit blieb der Produktionsanstieg deutlich hinter dem erlaubten Maß zurück. Im Dezember hatten sich die OPEC+-Staaten auf eine Beschränkung der Produktion auf 300.000 Barrel pro Tag geeinigt.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag leicht gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 54,41 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Donnerstag bei 55,36 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch der Goldpreis legte am Montag leicht zu. Gegen 11.30 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.860,55 Dollar (nach 1.855,40 Dollar am Freitag) gehandelt.

Unterdessen kletterte der Silberpreis, angetrieben durch massenhafte Käufe von Privatanlegern, um zeitweise mehr als zehn Prozent auf den höchsten Stand seit fast acht Jahren. Der Commerzbank-Rohstoffexperte Eugen Weinberg sprach in seiner "Tagesinfo Rohstoffe" angesichts der Entwicklung von dem anhaltenden "Silber-Wahnsinn".