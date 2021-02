Rohstoffe (11.45) - Brent-Ölpreis bei 63,13 Dollar je Fass

Ölpreise fallen am Dienstag - Gold kann hingegen wieder um 0,28 % zulegen

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag wieder etwas nachgelassen. Gegen 11.30 Uhr lag der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bei 63,13 US-Dollar und somit 0,27 Prozent niedriger als am Vortag. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein Minus von 0,51 Prozent auf 59,77 US-Dollar.

Gerade das kalte Wetter in den USA sollte den Preis eigentlich stützen, schrieben die Experten der Commerzbank. In Texas mussten wegen der Wetterbedingungen einige Produktionsstellen vorübergehend geschlossen werden. Die Analysten der Commerzbank hatten aber auch darauf hingewiesen, dass dies zu einem schnelleren Abbau von Reserven führen könnte, was wiederum für fallende Preise sorge.

Zudem dürften die konjunkturabhängigen Ölpreise auch von dem gedämpften Optimismus an den Börsen betroffen sein. Ein zuletzt gestiegener US-Dollar macht das Rohöl unterdessen für Käufer außerhalb des Dollar-Raums teurer.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Dienstag mitteilte, wurde der Preis mit 62,60 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Freitag bei 60,77 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Dienstag wieder etwas zu. Gegen 11.30 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.823,88 Dollar was einem Plus von 0,28 Prozent entspricht. Das Edelmetall gilt als sichere Anlage in unsicheren Zeiten. Dementsprechend dürfte hier die gedämpfte Stimmung an den Aktienmärkten sich positiv auswirken.