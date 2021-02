Rohstoffe (11.55) - Brent-Ölpreis legt auf 63,21 Dollar je Fass zu

Analysten warnen aber vor allzu großem Optimismus - Goldpreise fallen nach Aufwind an den Aktienmärkten

Die Ölpreise haben am Montagvormittag zugelegt. Gegen 11.40 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 63,21 US-Dollar und damit 1,25 Prozent höher als zuletzt am Freitag. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 0,51 Prozent auf 60,63 Dollar.

Die Preise erholten sich somit von Verlusten am vergangenen Freitag. Grund seien sowohl die hohe Nachfrage aus Asien und den USA, als auch die aktuelle Förderdisziplin der OPEC+-Staaten, so die Analysten der Commerzbank.

Die Experten warnen allerdings vor zu großem Optimismus. "Zum einen gibt es nach wie vor Risiken auf der Nachfrageseite, wie die Berichte der internationalen Energieagenturen in der letzten Woche übereinstimmend gezeigt haben", schreiben die Commerzbank-Experten. Auch könne das Angebot schneller steigen als erwartet.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 60,77 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Donnerstag bei 60,54 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis ließ am Montag etwas nach. Gegen 11.45 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.818,33 Dollar was einem Minus von 0,14 Prozent entspricht. Das Edelmetall gilt als sichere Anlage in unsicheren Zeiten. Dementsprechend lastet die gute Stimmung an den Aktienmärkten auf dem Goldpreis.

Zudem ist ein anderes Edelmetall bei Anlegern zuletzt sehr beliebt: Platin wird "aufgrund seiner Verwendung in Katalysatoren von Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellen" derzeit stark nachgefragt, schreiben die Analysten der Commerzbank.