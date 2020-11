Rohstoffe (16.30) - Ölpreise im Verlauf klar fester

Goldpreis mit weiteren Abschlägen

Die Ölpreise haben am Dienstagnachmittag deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde gegen 16.30 Uhr mit 47,77 US-Dollar gehandelt. Das waren 3,7 Prozent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg zuletzt um 3,6 Prozent auf 44,66 Dollar.

An den Finanzmärkten herrschte eine allgemein freundliche Stimmung, von der auch die Ölpreise profitieren konnten, kommentierte ein Marktbeobachter. Es ist vor allem die Aussicht auf eine schnelle Einführung wirksamer Corona-Impfstoffe, die für Kauflaune sorgte.

Mittlerweile wird mit dem Beginn von Impfungen bereits im Dezember gerechnet. "Das steigert das Vertrauen des Marktes in eine schnelle Normalisierung der Wirtschaft und damit der Ölnachfrage", sagte Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank. Allerdings stellte Weinberg auch klar, dass die aktuellen Daten zur Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl "noch keinen Anlass zu Optimismus geben".

Weinberg verwies darüber hinaus auf die Angebotsseite, wobei sich das Interesse der Anleger am Ölmarkt zunehmend auf ein Treffen der in der OPEC+ organisierten Förderländer in der kommenden Woche richtet. Am Markt wird mittlerweile mit einer Verlängerung der aktuell gültigen Förderbegrenzung gerechnet, was die Ölpreise ebenfalls stützt.

Der Goldpreis kam am Dienstagnachmittag weiter zurück. Gegen 16.30 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.803,30 Dollar (nach 1.835,75 Dollar am Montag) gehandelt.