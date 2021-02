Rohstoffe (16.30) - Ölpreise im Verlauf sehr fest

Goldpreis mit Abschlägen

Die Ölpreise haben am Dienstag die höchsten Stände seit etwa einem Jahr erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 16.30 Uhr 57,77 US-Dollar. Das waren 2,5 Prozent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls um 2,5 Prozent auf 54,91 Dollar. Seit Beginn der Handelswoche ist der Preis für US-Öl damit um mehr als sechs Prozent gestiegen und der für Brent-Öl um mehr als fünf Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten, die auch bei den Ölpreisen für Auftrieb sorgte. Rohstoffexperte Carsten Fritsch erklärte den Anstieg der Ölpreise außerdem mit einem wachsenden Konjunkturoptimismus der Anleger.

Darüber hinaus stützte eine Nachfrageprognose des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco die Ölpreise. Die größte Erdölgesellschaft der Welt geht davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Rohöl noch im Verlauf des Jahres wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen dürfte.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am späteren Nachmittag in London mit 1835,10 Dollar gehandelt. Das waren etwa 1,3 Prozent weniger als am Vortag.

Der Preis für Silber hat den Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt und ist am Dienstag deutlich gesunken. Am Nachmittag wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls zu 26,88 US-Dollar gehandelt und damit 5,7 Prozent tiefer als am Vorabend. Zum Wochenauftakt war der Silberpreis noch zeitweise auf mehr als 30 Dollar gestiegen und hatte bei 30,10 Dollar den höchsten Stand seit Anfang 2013 erreicht.