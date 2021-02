Rohstoffe (16.40) - US-Ölpreis legt etwas zu

Goldpreis fällt weiter

Die Ölpreise haben am Mittwochnachmittag weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 16.40 Uhr 63,56 US-Dollar, was einem Zuwachs von 0,33 Prozent entspricht. Kurz nach Mittag hatte die Nordseesorte ihr bisheriges Tageshoch erreicht und war damit auf dem höchsten Stand seit einem Jahr angekommen. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein Plus von 0,14 Prozent auf 60,05 US-Dollar.

Die gedämpfte Stimmung an den Aktienmärkten hatte keine große Auswirkung auf die Ölpreise. Dafür hatte es am frühen Nachmittag positive Signale von der Konjunkturfront gegeben. Die US-Einzelhandelsumsätze sind im Jänner um 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Marktbeobachter hatten zuvor nur ein Plus von 1,1 Prozent erwartet. Zudem zog im Jänner auch die US-Industrieproduktion stärker als erwartet an.

Auch die US-Erzeugerpreise sind über die gleiche Periode um 1,3 Prozent gestiegen. Auch hier war zuvor nur von niedrigeren 0,4 Prozent ausgegangen worden.

Ein Hauptgrund für die gestiegenen Ölpreise ist eine Kältewelle in den USA. Wegen geschlossenen Anlagen werden hier schätzungsweise 2 Mio. Barrel weniger pro Tag produziert, so die Analysten der Commerzbank. Bei den Raffinerien soll es sogar ein Ausfall von 3 Mio. Barrel sein.

Gold verlor am Mittwochnachmittag weiter an Wert. In London wurde das Edelmetall 0,60 Prozent tiefer gehandelt. Der Preis lag hier zuletzt bei 1.777,64 US-Dollar. Die Experten der Commerzbank machen als Grund unter anderem große Investmentfonds aus, die sich vom Gold abwenden. Zudem seien die Renditen bei den US-Staatsanleihen zuletzt gestiegen. Diese gelten wie das Gold als sichere Anlage, und bieten somit eine Alternative für Anleger.

Gold wird zudem international in US-Dollar gehandelt. Der Greenback gewann am Mittwoch an Wert, was das Gold für Anleger aus anderen Währungsgebieten relativ teuerer macht.