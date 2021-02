Rohstoffe (16.45) - Ölpreise drehen am Nachmittag leicht ins Minus

Brent und WTI hatten im Frühhandel noch jeweils höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht - Goldpreis weiter klar im Plus

Die Ölpreise haben am Dienstag im späten europäischen Handel leicht nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) lag gegen 16.45 Uhr bei 57,84 Dollar um damit um 0,33 Prozent tiefer als beim Vortagesschlusskurs. Der Future auf die Nordseesorte Brent notierte knappe 0,12 Prozent im Minus und stand damit bei 60,49 Dollar.

Die Ölpreise konnten ihre Preisaufschläge aus dem Frühhandel im Tagesverlauf somit nicht halten und drehten ins Minus. Am Vormittag hatten sie zunächst noch die höchsten Stände seit über einem Jahr erreicht. Am Vortag war der Preis für Brent ebenfalls erstmals seit mehr als einem Jahr über die Marke von 60 Dollar gestiegen, die er trotz der leichten Abschläge weiterhin halten konnte.

"Neuer Tag, neues Hoch", schrieben die Commerzbank-Analysten in einer am Vormittag veröffentlichten Einschätzung zum Ölmarkt. Als Gründe für den jüngsten Preisanstieg würden üblicherweise die gute Förderdisziplin der OPEC+, der nur geringe Anstieg an Ölangebot außerhalb des Kartells und die gute Nachfrage in China genannt, heißt es weiter. Bei der Commerzbank führt man den Preisanstieg allerdings in erster Linie auf Finanzmarktfaktoren wie den hohen Anlegeroptimismus und den erneut schwächeren US-Dollar zurück. Sie rechnen daher mit einer Preiskorrektur.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Dienstag mitteilte, wurde der Preis mit 59,58 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Freitag bei 58,92 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis konnte seine deutlichen Aufschläge aus dem Frühhandel am Dienstagnachmittag weitgehend halten. Gegen 16.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 1.843,20 Dollar gehandelt (nach 1.829,98 Dollar am Vortag). Die Analysten der Commerzbank erklären den Preisanstieg vor allem mit dem schwächeren Dollar sowie den fallenden Anleiherenditen. Gleichzeitig weisen sie jedoch darauf hin, dass aus börsengehandelten Gold-Fonds (ETF) erneut Kapital abfließe, was zeige, dass die Anleger weiterhin skeptisch gegenüber dem Edelmetall seien.