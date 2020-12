Rohstoffe (16.45) - Ölpreise geben nach Lagerdaten nach

WTI nur mehr 0,2 Prozent im Plus bei 45,59 Dollar zu - Goldpreis gibt weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im Späthandel knapp nach der Veröffentlichung aktueller US-Lagerdaten ihre Anfangsgewinne wieder abgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete gegen 16.45 Uhr 45,59 Dollar und damit 0,23 Prozent mehr als am Vortag. Im Verlauf hatte WTI deutlich stärker im Plus notiert. Der Future auf die Nordseesorte Brent notierte mit einem Abschlag von 0,57 Prozent bei 48,55 Dollar.

Die am Nachmittag gemeldeten US-Lagerdaten zeigten einen Anstieg der Rohölbestände um 15,2 Mio. Fass, erwartet wurde ein leichter Rückgang. Die jüngsten Angebotssorgen erhielten damit weitere Nahrung. Die Analysten der Commerzbank erwarten zudem negative Überraschungen hinsichtlich der Förderdisziplin der OPEC und sind daher skeptisch für den Ölpreis gestimmt.

Der Goldpreis hat im Tagesverlauf weiter nachgegeben. Gegen 16.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.841,11 Dollar (nach 1.870,03 Dollar am Vortag) gehandelt. Die Analysten der Commerzbank erwarten aber nur eine kurzfristige Unterbrechung des jüngsten Aufwärtstrends der Goldpreise. Angesichts der weiter expansiven Geldpolitik der Notenbanken und niedriger Zinsen sowie anhaltend starker Investitionsnachfrage dürften die Goldpreise im kommenden Jahr ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen und neue Rekordhochs markieren, schreiben die Experten.

Anstiege erwarten die Analysten auch für die Silberpreise, die im kommenden Jahr zusätzlich von der Belebung der Konjunktur profitieren dürften. "Der neue US-Präsident Biden könnte zudem mit seinem langfristigen Ziel, die US-Stromerzeugung klimaneutral zu machen, für Fantasie sorgen", so die Commerzbank. Ein Teil des Plans ist ein deutlicher Ausbau der Solarkapazitäten, in denen Silber zum Einsatz kommt.