Rohstoffe (16.45) - Ölpreise grenzen Anfangsgewinne wieder ein

OPEC-Beschlüssen hatten zeitweise zu stärkeren Gewinnen geführt

Die Ölpreise haben am Freitag im Späthandel ihre anfänglichen Gewinne teilweise wieder abgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete gegen 17 Uhr 46,02 Dollar und damit um 0,77 Prozent mehr als Vortag. Der Future auf die Nordseesorte Brent notierte mit einem Plus von 0,89 Prozent bei 49,13 Dollar.

Das Ölkartell OPEC und seine Kooperationspartner (OPEC+) drehen den Ölhahn wieder etwas weiter auf. Ab Jänner solle die zuletzt stark gekürzte Produktion wieder um 500.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag erhöht werden, teilte die OPEC am Donnerstagabend nach ihrem mit Spannung erwarteten Treffen mit.

Gut aufnehmen dürften die Rohstoffmärkte derzeit, dass trotz widersprüchlicher Forderungen im Vorfeld generell eine Einigung zur teilweisen Beibehaltung der Förderkürzungen erzielt wurde. Als ölpreisstützend wurde von Analysten auch gewertet, dass die OPEC die Coronakrise weiter genau beobachtet und flexibel reagieren will.

Die Analysten der Commerzbank zeigen sich trotzdem überrascht über die positive Reaktion der Ölpreise. So ist mit der Rückkehr der libyschen Produktion die OPEC-Gesamtproduktion zuletzt wieder gestiegen. Zudem haben einige OPEC-Länder die vereinbarten kompensierenden Kürzungen aber nicht umgesetzt, womit weitere Spannungen in der OPEC vorprogrammiert scheinen, so die Commerzbank.

Der Goldpreis hat im Späthandel etwas nachgegeben. Gegen 17 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.832,26 Dollar (nach 1.839,79 Dollar am Vortag) gehandelt. Damit kam der Goldpreis nach seiner zuletzt starken Erholung nur leicht zurück.