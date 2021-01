Rohstoffe (16.45) - Ölpreise holen Vormittagsverluste teilweise auf

Goldpreis nur wenig verändert

Die Ölpreise haben sich am Montag im späten europäischen Handel weiter mit Abgaben präsentiert. Jedoch waren die Verluste am Vormittag noch deutlicher ausgefallen. Gegen 16.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) 52,02 Dollar und damit rund 0,5 Prozent weniger als zuletzt am vergangenen Freitag.

Marktbeobachter verwiesen zum Wochenstart auf die allgemein trübe Aktienmarktstimmung. Die Ölpreise dürften von den Verlusten an den europäischen und US-amerikanischen Märkten ebenso nach unten gezogen worden sein.

Zudem lastet der weiterhin starke US-Dollar auf den Preise. Die Gewinne der amerikanischen Währung belasteten die Ölpreise, weil Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird. Ein festerer Dollar macht den Rohstoff außerhalb des Währungsraumes teurer und bremst so die Nachfrage.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 54,39 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuletzt war der Preis am Donnerstag bei 53,84 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Montag im europäischen Späthandel nur wenig verändert. Gegen 16.45 Uhr lag der Preis für eine Feinunze (31,10 Gramm) bei 1,847,97 Dollar (nach 1.844,57 Dollar am Freitag). Ende der vergangenen Woche war der Goldpreis um mehr als drei Prozent eingebrochen. Einerseits belastete der stärkere US-Dollar, andererseits auch die zuletzt gestiegenen US-Anleiherenditen.