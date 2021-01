Rohstoffe (16.45) - Ölpreise nach US-Lagerdaten fester

Datenveröffentlichung lässt WTI und Brent nach zwischenzeitlicher Schwächephase wieder anziehen - Ölvorräte in Vorwoche deutlich stärker zurückgegangen als erwartet

Die Ölpreise haben am Mittwoch im späten europäischen Handel nach einer Schwächephase im Tagesverlauf wieder deutlich zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag gegen 16.45 Uhr bei 50,27 Dollar und damit um 0,68 Prozent höher als am Vortag. Der Future auf die Nordseesorte Brent stieg um 1,03 Prozent auf 54,15 Dollar.

Ausschlaggebend für die neuerliche Aufwärtsbewegung waren die am späten Nachmittag veröffentlichten wöchentlichen Zahlen zu den Öl-Lagerbeständen in den USA. Diese zeigten einen deutlich stärkeren Rückgang als erwartet. Laut offiziellen Zahlen sanken die Vorräte gegenüber der Vorwoche um 8,0 Mio. auf 485,5 Mio. Barrel. Analysten hatten lediglich einen Rückgang um 2,7 Mio. Barrel erwartet.

Bereits am Vormittag hatten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit rund zehn Monaten erreicht. Am Nachmittag setzte sich die Aufwärtsbewegung jedoch zunächst nicht fort und der US-Ölpreis drehte sogar knapp ins Minus. Schon am Dienstag hatte der Entschluss des Ölverbunds OPEC+, die Förderung in den Monaten Februar und März unter dem Strich zu reduzieren, eine Rally am Ölmarkt ausgelöst. Die Hauptlast trägt der Ölgigant Saudi-Arabien, während der zweite große Förderer Russland seine Produktion sogar leicht ausweiten darf.

"Fürs Erste scheint das zusätzliche Opfer der Saudis aufzugehen", kommentierte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch den Preisanstieg am Ölmarkt. Allerdings könnte sich dieser "zum Bumerang entwickeln", da beim nun höheren Preisniveau das Bohren nach Schieferöl in den USA wieder attraktiv werde.

Der Goldpreis dagegen tendierte am späten Nachmittag klar im Minus. Gegen 16.45 Uhr stand er bei 1.925,10 Dollar je Feinunze (31,10 Gramm). Am Vortag war er zuletzt mit 1.954,40 Dollar gehandelt worden. Am Vormittag hatte das Edelmetall zunächst noch zugelegt. Nachdem am Nachmittag jedoch auch der Dollar seine Abwärtsbewegung stoppte und aufwertete, kam der Goldpreis unter Druck.