Rohstoffe (16.45) - Ölpreise uneinheitlich

WTI etwas tiefer, Brent leicht im Plus - Gold holt Verlaufsverluste auf

Die Ölpreise haben am Dienstag im späten europäischen Handel uneinheitlich tendiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) lag gegen 16.45 Uhr bei 52,69 Dollar um damit 0,26 Prozent niedriger als beim Vortagesschlusskurs. Der Future auf die Nordseesorte Brent dagegen stieg um 0,23 Prozent auf 56,01 Dollar.

Der Handel am Ölmarkt verlief im heutigen Tagesverlauf etwas orientierungslos. Nach Preisabschlägen in der Früh drehten die Ölpreise bereits am Vormittag ins Plus. Für größere Sprünge reichte es jedoch nicht mehr, der US-Ölpreis rutschte am Nachmittag auch wieder in die Verlustzone. Impulse für den Handel blieben weitgehend aus.

"Die Ölpreise bleiben vorerst ein Spielball externer Faktoren wie dem US-Dollar und der Finanzmärkte", kommentierte Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg. Von fundamentaler Seite gebe es dagegen keine klaren Signale. Während die meisten OPEC-Länder ihre Produktion weiterhin freiwillig reduzieren würden und der Irak sogar zusätzliche Kürzungen vornehme, wolle der Iran seine Produktion massiv steigern.

Der Goldpreis holte seine Verlaufsverluste auf und tendierte am späten Nachmittag kaum verändert. Gegen 16.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.855,22 Dollar gehandelt (nach 1.855,46 Dollar am Vortag). Der Goldpreis komme im Vorfeld der heute beginnenden zweitägigen US-Zinssitzung allerdings nicht vom Fleck, kommentierte Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann. Eine Änderung der aktuellen geldpolitischen Ausrichtung der Notenbank Federal Reserve (Fed) erwarten Beobachter jedoch nicht.