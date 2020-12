Rohstoffe (16.45) - US-Ölpreis drehte klar ins Minus

Auch Brent kann Preisaufschläge aus Frühhandel nicht halten - Gold nach schwachem November nun wieder gefragt

Die Ölpreise sind am Dienstag im späten europäischen Handel deutlich gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete gegen 16.45 Uhr 44,13 Dollar und damit 2,33 Prozent weniger als zuletzt am Montag. Der Future auf die Nordseesorte Brent stand bei 47,07 Dollar und damit 1,07 Prozent niedriger als beim Vortagesschluss.

Die Ölpreise konnten ihre Preisaufschläge aus dem Frühhandel im Tagesverlauf nicht halten und drehten am Nachmittag klar ins Minus. Am Ölmarkt stand weiterhin das Tauziehen innerhalb der OPEC+ im Mittelpunkt. Dem Ölkartell und seinen Verbündeten ist es trotz intensiver Verhandlungen bisher nicht gelungen, sich auf eine kurzfristige Förderpolitik zu einigen. Eine ursprünglich für Dienstag angesetzte Verhandlungsrunde soll aufgrund von Unstimmigkeiten nun erst am Donnerstag stattfinden. Meinungsverschiedenheiten gibt es offenbar vor allem zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Unter dem Zwist der beiden traditionellen Verbündeten dürfte auch die Förderdisziplin anderer Länder leiden, kommentieren die Rohstoff-Analysten der Commerzbank. Sollte von der OPEC kein überzeugendes Signal zu einer Einigung und der Beibehaltung der Produktionskürzungen kommen, drohe am Ölmarkt eine stärkere Preiskorrektur, zumal der jüngste Preisanstieg auch spekulativ getrieben war.

Der Goldpreis hat am Dienstag im Späthandel deutlich zugelegt und ist wieder über die Marke von 1.800 Dollar gestiegen. Gegen 16.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.806,71 Dollar (nach 1.778,69 Dollar am Montag) gehandelt. Der erste Handelstag des neuen Monats verlief für Goldanleger bisher somit erfreulich. Im November hatte das Edelmetall mit einem Minus von 5,4 Prozent nach Angaben der Commerzbank-Analysten die schlechteste Preisentwicklung seit vier Jahren verzeichnet. Fortschritte bei mehreren Covid-19-Impfstoffen hatten die Nachfrage nach dem als "sicherer Hafen" geltenden Gold im abgelaufenen Monat gedämpft.