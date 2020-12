Rohstoffe (16.45) - US-Ölpreis höher

Treffen von OPEC und Verbündeten im Mittelpunkt - Harte Debatten um künftige Produktionskürzungen

Die Ölpreise sind am Donnerstag im späten europäischen Handel gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete gegen 16.45 Uhr 45,16 Dollar und damit um 0,64 Prozent mehr als Vortag. Der Future auf die Nordseesorte Brent stand bei 48,33 Dollar und damit um 0,19 Prozent höher als beim Vortagesschluss.

Die Ölpreise konnte ihre Preisabschläge aus dem Frühhandel im Tagesverlauf wieder aufholen. Im Mittelpunkt steht am Ölmarkt das heutige Treffens des Ölkartells OPEC und seiner Verbündeten. Im Zeichen harter Debatten um die künftige Strategie haben am Nachmittag laut informierten Kreisen die Gespräche begonnen. Die insgesamt 23 Länder waren sich in den vergangenen Tagen nicht einig, inwieweit die bisherige starke Drosselung der Ölförderung in den nächsten Monaten aufgehoben werden soll. Aufgrund der Kontroversen war das Treffen ohnehin schon um zwei Tage verschoben worden.

Nach bisherigen Angaben ist Russland für eine allmähliche Erhöhung der Produktion ab Jänner. Saudi-Arabien will dagegen die aktuellen Förderkürzungen um drei Monate verlängern. Die Analysten der Commerzbank erwarten zwar eine Einigung - die grundlegenden Probleme am Ölmarkt würden aber dennoch bestehen bleiben, heißt es in einer aktuellen Einschätzung. Daher sei kurz- bis mittelfristig mit einer Korrektur zu rechnen.

Der Goldpreis hat im Späthandel etwas zugelegt. Gegen 16.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.833,77 Dollar (nach 1.830,64 Dollar am Vortag) gehandelt. Die Erholung des Goldpreises setze sich den dritten Handelstag in Folge fort, kommentierten die Analysten der Commerzbank. Unterstützend wirke weiterhin "ein extrem schwacher US-Dollar". Diese gab gegenüber dem Euro am späten Nachmittag weiter nach und erreichte den tiefsten Stand seit April 2018. Der Euro stieg im Gegenzug bis auf 1,2173 Dollar.