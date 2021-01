Rohstoffe (16.50) - Ölpreise kommen am Nachmittag etwas zurück

WTI bei 50,8 Dollar je Fass - Förderkürzung Saudi Arabiens dürfte weiter stützen - Goldpreis leidet unter gestiegenen Anleihenrenditen

Die Ölpreise haben am Mittwoch im späten Handel ihre anfänglichen Gewinne teilweise wieder abgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag gegen 16.50 Uhr bei 50,78 Dollar und damit um gut 0,6 Prozent höher als am Vortag. Der Future auf die Nordseesorte Brent notierte mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent bei 54,46 Dollar.

Nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten dürften die überraschend kräftige Fördermengenkürzung Saudi-Arabiens die Ölpreise weiter unterstützen. Denn dadurch dürfte der Ölmarkt im ersten Quartal trotz einer wegen der verschärften Mobilitätseinschränkungen in vielen Verbrauchsländern schwächeren Nachfrage verknappt werden. Die Brent-Ölpreise waren vor diesem Hintergrund zuletzt auf knapp 55 Dollar gestiegen.

Der Goldpreis dagegen tendierte am späten Nachmittag im Minus. Gegen 16.50 Uhr stand er bei 1.1913,13 Dollar je Feinunze (31,10 Gramm). Am Vortag war er zuletzt mit 1.923,60 Dollar gehandelt worden. Der Goldpreis kam damit von seinem zuletzt erzielten Zweimonatshoch bei 1.960 Dollar weiter zurück.

"Zum Preisrückgang haben wahrscheinlich die gestiegenen Anleihenrenditen beigetragen", schreiben die Analysten der Commerzbank. In den USA ist die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen zuletzt erstmals seit März über die Marke von einem Prozent gestiegen.