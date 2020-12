Rohstoffe (16.50) - US-Ölpreis klar im Plus

US-Öllagerbestände fallen weniger stark als erwartet

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im späten europäischen Handel klar höher gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete gegen 16.50 Uhr 44,88 Dollar und damit 1,7 Prozent mehr als zuletzt am Dienstag. Der Future auf die Nordseesorte Brent stand bei 47,79 Dollar und damit 0,8 Prozent höher als beim Vortagesschluss.

Im Fokus standen zur Wochenmitte die jüngsten US-Öllagerdaten. In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche weniger stark gefallen als erwartet. Die Vorräte sanken um 0,7 Millionen Barrel auf 488,0 Millionen Barrel, wie das US-Energieministerium in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang um 2,0 Millionen Barrel gerechnet. Am Vorabend hatte das private Institut API noch über einen Anstieg der Vorräte für Rohöl in der vergangenen Woche um 4,15 Mio. Barrel berichtet.

Der Goldpreis hat am Mittwoch im Späthandel klar zugelegt. Gegen 16.50 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.825,30 Dollar (nach 1.811,13 Dollar am Dienstag) gehandelt.