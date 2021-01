Rohstoffe (17.00) - Ölpreise geben weiter nach

WTI fällt auf 51,96 Dollar je Fass - Analysten: Corona-Ängste belasten - Goldpreis schwach

Die Ölpreise haben am Freitag im späten europäischen Handel weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete gegen 17.00 Uhr 51,96 Dollar und damit um 3,38 Prozent weniger als beim Schlusskurs des Vortages. Der Future auf die Nordseesorte Brent lag 2,89 Prozent im Minus bei 54,78 Dollar.

Zwar dürfte das am Vorabend vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden angekündigte Konjunkturmaßnahmenpaket das Vertrauen der Märkte in die US-Konjunktur und eine höhere Ölnachfrage stärken, schreiben die Commerzbank-Analysten. Für Unsicherheit am Ölmarkt sorgten aber den Experten zufolge neue Hiobsbotschaften von der Coronavirus-Front, wie etwa Mobilitätseinschränkungen oder die aktuellen Todeszahlen. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation und angesichts höherer Preise dürften auch viele OPEC-Länder versucht sein, ihre Produktion und Exporte wieder stärker zu steigern, was wiederum die Preise mittelfristig unter Druck bringen sollte, so die Analysten.

Auch die Goldpreise gaben nach. Gegen 17.00 Uhr lag der Preis für eine Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.827,66 Dollar (nach 1.846,90 Dollar am Vortag). Belastet wird der Goldpreis nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten derzeit von der Stärke des US-Dollar und den deutlich gestiegenen US-Anleiherenditen.