Rohstoffe (17.00) - Ölpreise im Nachmittagshandel weiter im Plus

WTI bei 52,88 Dollar je Fass - Aussicht auf US-Konjunkturprogramm lässt Öl- und Goldpreise steigen

Die Ölpreise haben am Mittwoch im späten europäischen Handel weiter im Plus tendiert. Gegen 17 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 53,30 Dollar und damit 0,24 Prozent mehr als am Dienstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 56,22 Dollar gehandelt und damit um 0,57 Prozent höher als zuletzt.

Angetrieben wurden die Ölpreise von der Aussicht auf ein umfangreiches Konjunkturprogramm unter den neuen US-Administration unter Joe Biden und der damit verbundenen Hoffnung auf eine Erholung der US-Ölnachfrage.

Vor diesem Hintergrund haben die Ölpreise auf die jüngste Senkung der Ölnachfrageprognose durch die internationale Energieagentur (IEA) kaum reagiert. Zudem dürfte der Ölmarkt angesichts eines starken Nachfrageanstiegs im zweiten Halbjahrs und einer zögerlichen Umsetzung der Produktionskürzungen der OPEC weiter ein Angebotsdefizit ausweisen, schreiben die Commerzbank-Analysten.

Die Goldpreise konnten am Mittwoch deutlich zulegen. In London lag der Preis für eine Feinunze am Nachmittag bei 1.869,00 Dollar und damit rund 1,6 Prozent höher gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag. Gestützt wurden die Goldpreise nach Einschätzung der Commerzbank von der aktuellen Schwäche des US-Dollar.

Die von Joe Biden erwarteten Konjunkturprogramme sollten zwar den Goldpreis belasten, die damit verbundenen Staatsschulden dürften aber langfristig die Inflation steigen lassen und einen Höhenflug der Goldpreise einleiten, erwarten die Commerzbank-Analysten. So hatte sich die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen zuletzt dafür ausgesprochen das aktuell niedrige Zinsniveau zu nutzen um umfangreiche Konjunkturprogramme auf den Weg zu bringen.