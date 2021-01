Rohstoffe (17.00) - Ölpreise im Nachmittagshandel wenig bewegt

WTI bei 53,14 Dollar je Fass - Lagerdaten belasten - Goldpreise kommen leicht zurück

Die Ölpreise haben am Donnerstag im späten europäischen Handel weiter im Plus tendiert. Gegen 17 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 53,14 Dollar und damit 0,37 Prozent mehr als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 55,94 Dollar gehandelt und damit um 0,25 Prozent tiefer als zuletzt.

Die jüngsten Anstiege der Ölpreise kamen damit vorerst zum Stocken. Für Preisdruck sorgten neue Lagerdaten aus den USA. Am Mittwochabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 2,56 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Steigende Ölvorräte belasten in der Regel die Preise am Ölmarkt.

Die Goldpreise kamen am Nachmittag minimal zurück. In London lag der Preis für eine Feinunze am Nachmittag bei 1.865,14 Dollar und damit rund 0,3 Prozent schwächer gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag. Am Vortag konnten die Goldpreise noch stark zulegen.

Als möglichen Hintergrund für den Anstieg vermuten die Analysten der Commerzbank die vom neuen US-Präsidenten Joe Biden geplanten Konjunkturprogramme. Denn diese dürften auch die Staatsverschuldung und die Inflation steigen lassen, wovon wiederum die Goldpreise profitieren würden.