Rohstoffe (17.00) - Ölpreise im Späthandel etwas schwächer

WTI mit 45,53 Dollar um 0,50 Prozent tiefer als am Vortag - Goldpreis setzt Erholung fort

Die Ölpreise haben am Dienstag im späten europäischen Handel etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete gegen 17.00 Uhr 45,53 Dollar und damit um 0,50 Prozent weniger als Vortag. Der Future auf die Nordseesorte Brent notierte wenig verändert mit einem knappen Minus von 0,14 Prozent bei 48,72 Dollar.

Gegenüber dem Frühhandel konnten die Ölpreise ihre Preisabschläge leicht reduzieren. Zu einer klaren Stimmungsaufhellung am Ölmarkt kam es jedoch nicht mehr. Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg bleibt auch für die nächste Zukunft pessimistisch und erwartet, dass die derzeit schwache Nachfrage demnächst wieder in den Blickpunkt des Marktes rücken wird. Der jüngste Preisanstieg am Ölmarkt sei spekulativ getrieben gewesen. "Wir rechnen mit einer Preiskorrektur", schreibt der Analyst in einem aktuellen Marktkommentar.

Den nächsten fundamentalen Impuls könnte am späten Abend der wöchentliche Ölbericht des privaten American Petroleum Institute (API) zu den Ölvorräten in den USA liefern. Die offiziellen Daten des Energieministeriums folgen dann am morgigen Mittwochnachmittag.

Der Goldpreis hat seine leichten Preisaufschläge aus dem Frühhandel im Tagesverlauf noch ausgebaut. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.870,80 Dollar (nach 1.863,50 Dollar am Vortag) gehandelt. Bereits am Vortag hatte der Goldpreis eine "Kehrtwende" hingelegt, wie es in einer Einschätzung des Commerzbank-Analysten Carsten Fritsch heißt. Zunächst sei das Edelmetall auf gut 1.820 Dollar gefallen, dann habe es jedoch sämtliche Verluste aufgeholt und ist mit 1.863 Dollar höher aus dem Handel gegangen. Mit dem weiteren Preisanstieg im heutigen Tagesverlauf hat das Edelmetall nun einen Großteil des Rückgangs im November wettgemacht.