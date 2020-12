Rohstoffe (17.00) - Ölpreise im Späthandel weiter fest

WTI bei 48,47 Dollar - Brent bei 51,43 Dollar, zeitweise auf höchsten Stand seit über neun Monaten - Goldpreis fester

Die Ölpreise haben am Donnerstag im späten Handel ihre Anfangsgewinne teilweise abgegeben, aber immer noch im Plus notiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit 48,47 Dollar um 0,70 Prozent mehr als am Vortag. Der Future auf die Nordseesorte Brent lag 0,60 Prozent im Plus bei 51,43 Dollar. Im Frühhandel hatte der Brent-Preis zeitweise den höchsten Stand seit über neun Monaten erreicht.

Unterstützt wurden die Ölpreise zuletzt von der Schwäche des US-Dollar. Ausschlaggebend ist, dass Öl international in der US-Währung gehandelt wird. Hinzu kommt die Aussicht auf eine allmähliche Besserung der Corona-Lage. Derzeit schränken viele Länder das öffentliche Leben zwar ein, um der Pandemie Herr zu werden. Doch viele Anleger blicken weiter in die Zukunft und hoffen auf eine Besserung der Lage im Laufe des kommenden Jahres.

Nicht nur die Hoffnungen auf eine Verabschiedung des Stimuluspakets in den USA schieben die Preise höher, auch die US-Lagerdaten gaben positive Impulse, hieß es zudem in einem aktuellen Commerzbank-Kommentar. Schließlich sind die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche mit 3,1 Mio. Barrel stärker gefallen als erwartet, was nach dem massiven Aufbau in der Vorwoche Erleichterung verschaffte.

Der Goldpreis zeigte sich am Donnerstag im Späthandel fester. Gegen 17.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.888,88 Dollar und damit um 1,31 Prozent mehr als am Vortag. Auch die Goldpreise profitierten von der Dollar-Schwäche. Der Dollar hatte zuletzt nach überraschend guten Wirtschaftsdaten aus Europa gegen den Euro nachgegeben. Zudem lieferten die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend zusätzliche Unterstützung, schreiben die Commerzbank-Analysten.