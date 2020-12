Rohstoffe (17.00) - Ölpreise kommen im Späthandel wieder zurück

Einigung auf US-Konjunkturpaket bringt nur zeitweise Gewinne

Die Ölpreise haben am Montag im Späthandel ihr anfängliches Plus wieder abgegeben. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) 48,01 Dollar und damit rund 0,3 Prozent mehr als zum Schlusskurs vom Vortag. Der Preis der Nordseesorte Brent notierte fast unverändert zum Vortag bei 51,22 Dollar.

Im Tagesverlauf hatten die Ölpreise angetrieben von einer generellen Kauflaune an den Märkten zeitweise deutlich zugelegt. Nachdem zunächst die Aktienmärkte in Asien überwiegend zulegen konnten, zeigten sich auch an den europäischen Börsen zuletzt kräftige Kursgewinne. Zuvor hatte der amtierende US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket im Umfang von rund 900 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt.

Zunächst hatte Trump das Paket noch als unzureichend abgelehnt und damit der Hoffnung auf eine stärkere Konjunkturerholung in der größten Volkswirtschaft der Welt einen Dämpfer versetzt. Auch die Einigung auf einen Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union und Großbritannien vom vergangenen Donnerstag wirkte nach.

Der Goldpreis kam im Späthandel etwas zurück. Gegen 17.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.880,94 US-Dollar (nach 1.888,10 Dollar am Vortag).