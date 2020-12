Rohstoffe (17.00) - Ölpreise legen im Späthandel deutlich zu

WTI bei 49,1 Dollar je Fass - Goldpreis behauptet

Die Ölpreise haben am Freitag im späten Handel deutlich zugelegt. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit 49,08 Dollar um 1,52 Prozent mehr als am Vortag. Der Future auf die Nordseesorte Brent lag 1,30 Prozent im Plus bei 52,17 Dollar. Angetrieben wurden die Ölpreise von der Hoffnung auf steigende Nachfrage in Folge der beginnenden Corona-Impfaktionen.

Die Analysten der Commerzbank erwarten, dass Ölangebot und -nachfrage zum Jahreswechsel in etwa ausgeglichen sein dürften. Der Aussicht auf steigende Ölnachfrage stehe ein erwarteter Lagerabbau der Mitglieder der OPEC+ gegenüber.

Der Goldpreis zeigte sich am Donnerstag im Späthandel behauptet. Gegen 17.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.883,32 Dollar und notierte damit kaum verändert zum Vortag. Mit der Aussicht auf Corona-Impfstoffe dürfte sich die Markstimmung zuletzt gegen den sicheren Hafen Gold gedreht haben, heißt es von der Commerzbank.