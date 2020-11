Rohstoffe (17.00) - Ölpreise legen nach Impfstoff-News klar zu

Positive Nachrichten zu einen weiteren möglichen Covid-19-Impfstoff - Goldpreis erholt sich nach Verlaufsminus wieder

Angetrieben von positiven Nachrichten rund um einen weiteren möglichen Covid-19-Impfstoff haben die Ölpreise am Montag im späten europäischen Handel weiter deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete gegen 17.00 Uhr 41,62 Dollar und damit rund 2,9 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Rohöl der Nordseesorte Brent legte um noch deutlichere 3,8 Prozent auf 44,39 Dollar zu.

Nach BioNTech und Pfizer in der vergangenen Woche folgte am Montag der US-Pharmakonzern Moderna mit positiven Neuigkeiten rund um seinen Covid-19-Impfstoffkandidat. Der Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent, hieß es in einer Mitteilung von Moderna. Am Ölmarkt sorgte die Nachricht für neuerliche Euphorie, würde doch ein Impfstoff gegen das Coronavirus die Nachfragesituation am Ölmarkt deutlich verbessern.

Der Blick der Anleger richtet sich nun auf das morgige Treffen hochrangiger Gremien des Ölverbunds OPEC+. Dort wird man über die Einhaltung der verabredeten Förderkürzungen wachen und beraten. Auch mit der Förderpolitik für das kommende Jahr dürften sich die Experten beschäftigen. Mögliche für Jänner angepeilte Produktionsanhebungen könnten angesichts der angespannten Nachfragesituation zunächst ausgesetzt werden.

Der Goldpreis zeigte sich am Montag im Späthandel weitgehend unverändert. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze um 1.889,67 Dollar (nach 1.890,54 Dollar am vergangenen Freitag) gehandelt. Die Impfstoff-Neuigkeiten und die damit verbundenen Kursaufschläge an den Finanzmärkten hatten den Goldpreis im Verlauf klar ins Minus gedrückt, bevor er sich später wieder erholte.