Rohstoffe (17.00) - Ölpreise legen nach Treffen der OPEC+ stark zu

Vorsichtige Töne von Saudi-Arabiens Energieminister treiben Ölpreise an - Goldpreis legt etwas zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag im späten europäischen Handel infolge des Auftakts des Treffens der OPEC+ deutlich zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg gegen 17.00 Uhr um rund 2,8 Prozent auf 65,86 Dollar. Auch US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 62,89 US-Dollar.

Bereits am Vormittag hatten die Ölpreise zugelegt. Am Nachmittag zogen sie jedoch noch einmal deutlich an. Im Fokus steht am Ölmarkt vor allem das Online-Treffen der 23 Staaten der OPEC+. Der Ölverbund berät dabei über die weitere Förderpolitik.

Zum Auftakt hat sich der Energieminister Saudi-Arabiens Abdulasis bin Salman für ein vorsichtiges Vorgehen hinsichtlich der Förderstrategie ausgesprochen. "Die Ungewissheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung ist nicht zurückgegangen", sagte er. Die Aussicht auf eine Fortsetzung des derzeitigen Förderkürzungskurses konnte die Ölpreise am Nachmittag deutlich antreiben.

Demgegenüber steht jedoch die russische Seite, die zuletzt verstärkt auf ein Hochfahren der Produktion drängte. Auch im Rahmen des Treffens betonte der russische Energieminister Alexander Nowak, dass die Lage nun deutlich besser sei als noch vor einigen Monaten.

Der Goldpreis konnte am Nachmittag etwas zulegen. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.720,11 Dollar gehandelt (nach 1.710,42 Dollar am Mittwoch).