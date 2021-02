Rohstoffe (17.00) - Ölpreise mit Verlusten

Nach höchsten Niveaus im Frühhandel seit mehr als einem Jahr - Goldpreis etwas leichter

Die Ölpreise haben am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen notiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) lag gegen 17.00 Uhr bei 60,68 Dollar um damit um 1,7 Prozent tiefer als beim Vortagesschlusskurs. Der Future auf die Nordseesorte Brent notierte 0,25 Prozent im Minus bei 64,18 Dollar.

Die Ölpreise haben damit die Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten können. Zuvor hatten die Notierungen für Rohöl aus den USA und für Nordsee-Öl erneut den jeweils höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht. Wie bereits in den vergangenen Handelstagen stützte ein extremer Wintereinbruch in den USA mit massiven Ausfällen der US-Ölproduktion die Preise. In der vergangenen Nacht stieg der Preis für Nordsee-Öl erstmals seit Anfang 2020 wieder über 65 US-Dollar je Barrel. Etwa zeitgleich stieg der Preis für US-Öl bis auf 62,26 Dollar und damit ebenfalls auf den höchsten Stand seit Jänner 2020. Marktbeobachter verwiesen nun auf eine Gegenbewegung.

Der Goldpreis tendierte im späten europäischen Handel etwas leichter. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 1.775,03 Dollar gehandelt (nach 1.777,92 Dollar am Vortag).