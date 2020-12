Rohstoffe (17.00) - Ölpreise nach OPEC-Prognose mit Abgaben

OPEC rechnet für kommendes Jahr mit etwas geringerem Anstieg der Ölnachfrage als zuletzt - Goldpreis verliert rund 0,6 Prozent

Die Ölpreise haben am Montag im späten europäischen Handel nachgelassen und tendierten mit leichten Abschlägen. Grund dürfte wohl eine etwas pessimistischere Nachfrageprognose der OPEC für das kommende Jahr sein.

Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit 46,19 Dollar 1,0 Prozent weniger als zuletzt am vergangenen Freitag. Auch Öl der Nordseesorte Brent tendierte zuletzt bei 49,72 Dollar, was einem Minus von 0,5 Prozent entspricht. Am Vormittag hatte ein Brent-Barrel noch rund ein Prozent mehr als am Freitag gekostet.

Am Montagnachmittag veröffentlichte die OPEC ihre Prognosen zur Ölnachfrage für das kommende Jahr 2021. Demzufolge rechnet das Ölförderkartell mit einem etwas geringeren Anstieg der Ölnachfrage als zuletzt. Das Wachstum der weltweiten Nachfrage wurde für 2021 um 0,35 Mio. Fass pro Tag auf im Schnitt 5,90 Mio. Barrel täglich nach unten korrigiert, erklärte die Organisation am Montag. Heuer schätzt sie die Nachfrage auf durchschnittlich 89,99 Mio. Fass täglich, für 2021 auf 96,89 Mio. Fass täglich.

Die Nachfrageprognose für das erste Quartal 2021 wurde seitens der OPEC zudem um eine Million Barrel pro Tag reduziert. Damit würde die Ölnachfrage nur noch um 500.000 Barrel pro Tag zum Vorquartal steigen. Das Ölförderkartell verweist dabei auf die Unsicherheiten mit Blick auf die Entwicklung der Coronakrise und die Verteilung von Impfstoffen.

Die Preisaufschläge vom Montagvormittag lagen hingegen an Berichten über eine Explosion in einem Hafen in Saudi-Arabien. Konkret kam es auf einem Öltanker im Hafen von Dschiddah zu einer Explosion und einem Brand. Berichten zufolge sei der Tanker von einer "externen Quelle" getroffen worden. Laut dem Commerzbank-Rohstoffexperten Carsten Fritsch macht der Vorfall das Risiko für das Ölangebot aus dieser Region erneut deutlich.

Der Goldpreis gab am Montag ebenso nach. Gegen 17.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.826,80 Dollar, was rund 0,6 Prozent weniger ist als beim Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Vor allem die positive Aktienmarktstimmung lastet zu Wochenbeginn am Goldpreis.