Rohstoffe (17.00) - Ölpreise rutschten im Späthandel ab

Preise geben Anfangsgewinne gänzlich ab - Goldpreis klettert weiter - GRAFIK

Die Ölpreise haben am Montag im späten europäischen Handel in die Verlustzone gedreht. Nachdem die Preise am Vormittag noch deutlich im Plus gelegen waren ging es im Laufe des Nachmittags deutlich nach unten.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag gegen 17.00 Uhr bei 51,02 US-Dollar - ein Minus von rund 1,5 Prozent gegenüber dem letztmaligen Schlusskurs. Auch bei US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) betrug das Minus bei einem Preis von 47,68 Dollar 1,5 Prozent.

In der Früh waren die Ölpreise noch um jeweils mehr als einen Dollar gestiegen. Preistreiber war eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Für Auftrieb sorgt schon seit einiger Zeit die Aussicht auf flächendeckende Impfungen mit Corona-Impfstoffen. Damit einher geht die Hoffnung auf eine merklich robustere Konjunktur mit höherem Erdölverbrauch.

Grund für das Abrutschen der Ölpreise am Nachmittag war wohl auch die schwache Börseneröffnung in den USA. Dort ging es zu Beginn klar nach unten, womit auch die europäischen Leitmärkte ihre deutlichen Verlaufsgewinne zuletzt weitgehend abgegeben haben.

Daneben rückt auch die Förderpolitik der OPEC+ vermehrt in den Vordergrund. Für den Jänner hatte man sich auf eine Erhöhung der Fördermenge um 500.000 Barrel pro Tag verständigt. Am heutigen Montag wird man nun beraten wie es ab Februar weitergehen soll.

Am Ölmarkt rückt aber auch die Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ stärker in den Mittelpunkt. Der Fortgang der Corona-Pandemie ist ungewiss. Daher hat sich der Ölverbund auf ein vorsichtiges Vorgehen verständigt.

Der Goldpreis kletterte unterdessen am Montagnachmittag weiter und stand gegen 17.00 bei einem Preis von 1.940,04 Dollar je Feinunze (31,10 Gramm). Gegenüber dem letztmaligen Schlusskurs ist dies ein sattes Plus von rund 1,4 Prozent. Zum Jahresauftakt profitiert der Goldpreis vor allem von einem schwachen Dollarkurs.

