Rohstoffe (17.00) - Ölpreise tendieren mit Zugewinnen

Rohöl-Lagerbestände in den USA gegenüber Vorwoche deutlich verringert - Brent-Öl mit Jahresminus von 25 Prozent - GRAFIK

Die Ölpreise tendierten am Mittwoch im europäischen Späthandel weiterhin mit Aufschlägen. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 51,45 Dollar und damit rund 0,7 Prozent mehr im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs. Auch Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um knapp 0,6 Prozent auf 48,37 Dollar.

Aus Jahressicht verzeichneten die Ölpreise jedoch ein deutliches Minus. Zwar konnte der dramatische coronabedingte Preisrutsch im Frühjahr teilweise wieder aufgeholt werden. Allerdings hemmen die Einschränkungen für die Wirtschaft und den Tourismus weiterhin die Ölnachfrage und damit die Preise. Der Brent beendet das Gesamtjahr 2020 mit einem Jahresminus von rund 25 Prozent. Bei WTI betragen die Jahresverluste rund 20 Prozent.

Am heutigen Handelstag allerdings stützte die allgemein gute Stimmung an den Finanzmärkte die Ölpreise. Vor allem der Abschluss des Brexit-Handelsabkommens und das neue Corona-Hilfspaket in den USA gibt unter Anlegern Anlass für Zuversicht.

Stützend wirkt auch die jüngste Schwäche beim US-Dollar. Auch am Mittwoch stand der Dollar zu allen wichtigen Währungen unter Druck. Rohöl wird auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt, womit eine Kursschwäche hierbei den Rohstoff in Ländern außerhalb des Dollarraums günstiger macht und somit die Nachfrage stärkt.

Am Markt wurde zudem auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. Am Dienstag hatte der Interessenverband American Petroleum Institute (API) bekannt gegeben, dass in der vergangenen Woche die Rohöl-Lagerbestände in den USA um 4,79 Millionen Barrel zurückgingen. Die offiziellen Daten des US-Energieministeriums vom Mittwoch zeigten unterdessen einen Rückgang der Rohöl-Bestände von 6,1 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche.

Der Goldpreis zeigte sich im Späthandel ebenso mit Aufschlägen. Gegen 17.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.883,88 US-Dollar (nach 1.878,70 Dollar am Dienstag).

