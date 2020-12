Rohstoffe (17.00) - Ölpreise tendieren weiterhin klar im Minus

Goldpreis gibt rund ein halbes Prozent ab

Die Ölpreise haben am Dienstag im späten europäischen Handel weiter mit klaren Verlusten tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) 47,21 Dollar und damit rund 1,1 Prozent weniger als zum Schlusskurs vom gestrigen Montag. Auch der Preis der Nordseesorte Brent gab um 1,4 Prozent auf 50,22 Dollar nach.

Nach den gestrigen deutlichen Verlusten ist die Stimmung am Ölmarkt auch am Dienstag getrübt. Noch am vergangenen Freitag hatten die Ölpreise neue Höchststände seit Ende März erreicht. Von diesen haben sie sich allerdings in der bisherigen Handelswoche wieder deutlich entfernt.

Weiterhin dominieren die Sorgen rund um die neue, und möglicherweise besonders ansteckende, Variante des Coronavirus das Marktgeschehen. Die mutierte Version breitet sich derzeit rasant im Süden Großbritanniens aus. Viele Marktteilnehmer befürchten dadurch noch härtere und länger andauernde Lockdowns. Dies könnte die Rückkehr zur Normalität weiter verzögern und die Aussichten für die Öl-Nachfrage weiter dämpfen.

Der Goldpreis verlor im europäischen Späthandel ebenso rund ein halbes Prozent. Gegen 17.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.871,39 US-Dollar (nach 1.878,83 Dollar am Montag).