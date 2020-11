Rohstoffe (17.00) - Ölpreise weiter fest, WTI bei 45,2 Dollar je Fass

Goldpreis bewegt sich kaum

Die Ölpreise haben am Mittwoch im Späthandel weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde gegen 17.00 Uhr mit 48,30 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,9 Prozent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg zuletzt um 1,0 Prozent auf 45,22 Dollar.

Im Tagesverlauf hatten die Rohölpreise die höchsten Stände seit März erreicht. Angetrieben wurden die Ölpreise weiter von der Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe und damit der Aussicht auf eine wieder steigende Ölnachfrage.

Mit den heutigen Anstiegen hat sich auch die Terminkurve weiter gedreht und der nächstfällige Futures-Kontrakt liegt erstmals seit Juni wieder oberhalb der späteren Kontrakte. "Eine fallende Terminkurve wird häufig als Zeichen einer Angebotsknappheit interpretiert", schreiben die Analysten der Commerzbank.

Für den Zusammenhalt der OPEC+ könnte der jüngste Ölpreisanstieg allerdings kontraproduktiv sein, so die Analysten. Er könnte die Allianzmitglieder zu einer "laisser-faire"-Haltung verleiten und eine Einigung auf Einschnitte unwahrscheinlicher machen.

Die am späten Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den US-Lagerbeständen zeigten für die vergangene Woche einen überraschenden Rückgang und stützten den Ölmarkt somit. Die Vorräte sanken um 0,8 Mio. Barrel auf 488,7 Mio. Barrel, wie das US-Energieministerium mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,2 Mio. Barrel gerechnet.

Der Goldpreis bewegte sich am Mittwochnachmittag kaum von der Stelle. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.811,30 Dollar (nach 1.809,30 Dollar am Dienstag) gehandelt. Der jüngste Ausverkauf bei Gold ist damit vorerst zum Stehen gekommen. Zu einer nachhaltigen Gegenbewegung ist es laut Commerzbank aber noch nicht gekommen.

So dürften sich spekulative Goldanleger nach den jüngsten Preisrückgängen weiter "in Scharen" aus Gold zurückziehen, schreiben die Analysten. Darauf hin deuten auch jüngste Daten von Bloomberg, die für Dienstag einen Abfluss von 15,4 Tonnen zeigen. Dieser entfiel fast vollständig auf einen US-Fonds, der von institutionellen Investoren als Anlagevehikel genutzt wird, heißt es in einer Commerzbank-Analyse von Mittwoch.