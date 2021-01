Rohstoffe (17.00) - Ölpreise weiter im Minus

WTI knapp behauptet, Brent klar tiefer - Goldpreis leicht im Minus

Die Ölpreise haben am Donnerstag im späten europäischen Handel im Minus tendiert. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete gegen 17.00 Uhr 52,55 Dollar und damit um 0,30 Prozent weniger als beim Schlusskurs des Vortages. Der Future auf die Nordseesorte Brent lag klare 1,02 Prozent im Minus und stand damit bei 55,48 Dollar.

Beide Preise weiteten ihre Preisabschläge aus dem Frühhandel leicht aus. Marktbeobachter erklärten die gedämpfte Stimmung am Ölmarkt mit der jüngsten Entwicklung der Lagerbestände in den USA. Am Vortag hatte die US-Regierung zwar gemeldet, dass die Reserven an Rohöl in der vergangenen Woche erneut gefallen waren. Dagegen hatten aber die Lagerbestände an Benzin und Destillaten unerwartet stark zugelegt.

Die Analysten der Commerzbank verwiesen zudem auf fallende chinesische Ölimporte. Im Dezember habe China mit 9,1 Mio. Barrel täglich so wenig Rohöl eingeführt wie seit September 2018 nicht mehr. Dies mahne zu Vorsicht. "Insgesamt bleiben wir zum Ölpreis mittelfristig skeptisch gestimmt", schreiben die Experten auch unter Verweis auf die am Vortag veröffentlichten US-Zahlen.

Der Goldpreis tendierte leicht schwächer. Gegen 17.00 Uhr lag der Preis für eine Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.846,15 Dollar (nach 1.848,19 Dollar am Vortag). Mittelfristig bleiben die Commerzbank-Analysten jedoch zuversichtlich für das Edelmetall. Der zu erwartende kräftige Anstieg der Staatsverschuldung in den USA durch neue billionenschwere Konjunkturpakete dürfte weiter ein günstiges Umfeld schaffen, schreiben sie.