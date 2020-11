Rohstoffe (17.00) - Ölpreise weiterhin mit Preisaufschlägen

Goldpreis gibt nach

Die Ölpreise haben am Freitag im Späthandel weiterhin mit Aufschlägen tendiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde kurz vor 17 Uhr mit 47,99 US-Dollar gehandelt und damit um 0,40 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,58 Prozent auf 45,22 Dollar.

Bereits am Vormittag hatten die Commerzbank-Experten ihre Blicke auf die kommende Woche gerichtet, wenn am Montag und Dienstag die Abgesandten der OPEC-Länder gemeinsam mit ihren Unterstützer außerhalb des Kartells (OPEC+) zusammenkämen, um über eine Verlängerung der aktuellen Produktionskürzungen zu verhandeln.

"Die Einigung über deren Beibehaltung im 1. Quartal 2021 scheint mittlerweile eingepreist, wobei ein Dissens seitens des Irak oder der VAE die Stimmung und die Ölpreise stärker belasten könnte", erläuterte Analyst Eugen Weinberg.

Hinzu komme eine Ausweitung der Ölproduktion in Libyen auf 1,25 Mio. Barrel täglich, wobei das Land keinen Einschränkungen bei der Produktion unterliege, so Weinberg. "Wenngleich eine weitere kurzfristige Ausweitung der Fördermenge Libyens unwahrscheinlich ist, müsste der Zuwachs sozusagen auf die anderen Länder der Allianz umgelegt werden, damit die Lagerbestände wie erhofft abgebaut werden." Alles in allem sieht Weinberg beim Ölpreis mehr Risiken als Chancen.

Der Goldpreis gab am Donnerstag im Späthandel nach. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.784,30 Dollar (nach 1.809,21 Dollar am Donnerstag) gehandelt. Der Grund für die Schwäche beim Edelmetall lässt sich mit den Worten Corona und US-Politik zusammenfassen. Die Aussicht auf bald verfügbare Impfstoffe gegen das Virus sorgt für Zuversicht an den Finanzmärkten genauso wie eine vermutlich fließende Präsidentschaftsamtsübergabe in den USA.