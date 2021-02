Rohstoffe (17.00) - Ölpreise ziehen deutlich an

US-Rohöllagerbestände in der Vorwoche überraschend gefallen - Goldpreis mit leichten Abgaben - "Spuk bei Silber" wohl vorüber

Die Ölpreise sind am Mittwoch im späten europäischen Handel weiter deutlich gestiegen. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stand gegen 17.00 Uhr bei 55,81 Dollar und legte damit gegenüber dem Vortagesschlusskurs um 1,7 Prozent zu. Auch Brent-Öl verteuerte sich um über 2 Prozent auf 58,73 Dollar.

Damit markierten die beiden wichtigen Ölpreisbenchmarks jeweils ein neues 12-Monats-Hoch. Vor allem die gelockerte Stimmung an den Börsen dürfte die Ölpreise derzeit entscheidend stützen. Der stärkere US-Dollar und die anhaltenden Nachfragesorgen geraten laut dem Commerzbank-Rohstoffexperten Eugen Weinberg dabei eher in den Hintergrund.

Im Fokus standen zur Wochenmitte zudem die offiziellen Rohöl-Lagerbestände in den USA. Wie das US-Energieministerium bekannt gab, sind die Vorräte an Rohöl in der Vorwoche überraschend um 1,0 Millionen Barrel auf 475,7 Millionen Barrel gesunken. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,5 Millionen Barrel gerechnet.

Der Goldpreis gab am Mittwoch im europäischen Späthandel etwas nach. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.831,70 Dollar gehandelt (nach 1.836,30 Dollar am Dienstag).

Gleichzeitig dürfte der "Spuk bei Silber" laut dem Commerzbank-Experten Carsten Fritsch vorüber sein. Nach der vorangegangenen Preisrally stürzte der Silberpreis am Dienstag um mehr als 8 Prozent ab. Zu Wochenbeginn hatten massenhafte Käufe von Kleinanlegern des Silberpreis auf ein 8-Jahreshoch gehievt.