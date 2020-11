Rohstoffe (17.00) - Ölpreise ziehen nach Impfstoff-News stark an

Goldpreis rutscht hingegen um über 5 Prozent ab

Die Ölpreise haben am Montag im späten europäischen Handel im Sog der Finanzmärkte zu satten Kursgewinnen angesetzt. Als Preistreiber wirkten dabei positive Meldungen rund um einen möglichen Corona-Imfpstoff.

Gegen 17.00 Uhr stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um sehr deutliche 8,8 Prozent auf 42,90 Dollar. Auch der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) schoss um 7,7 Prozent auf 40,70 US-Dollar je Barrel in die Höhe.

Als erste westliche Hersteller haben die beiden Konzerne Biontech und Pfizer am Montag vielversprechende Ergebnisse einer für die Zulassung entscheidenden Studie veröffentlicht. Demnach bietet ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19. Schwere Nebenwirkungen seien bisher nicht registriert worden, hieß es. Die beiden Unternehmen wollen voraussichtlich ab kommender Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.

In der allgemeinen Euphorie rund um die optimistischen Impfstoff-News kletterten auch die Ölpreise deutlich. Bereits zuvor hatte der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in den USA für eine gute Stimmung an den Märkten gesorgt. Laut Marktexperten beseitigt der Wahlsieg Bidens die zuletzt gestiegene Unsicherheit an den Märkten.

Beim Goldpreis ging es hingegen am Montag um über 5 Prozent nach unten. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.859,33 Dollar (nach 1.958,24 Dollar am Freitag) gehandelt. Der gestiegen Risikoappetit der Anleger in Folge der neuen Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff dürfte dem als sicheren Hafen geltenden Edelmetall deutlich zugesetzt haben.