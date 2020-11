Rohstoffe (17.00) - US-Lagerdaten belasten Ölpreise

WTI und Brent geben Preisaufschläge weitgehend ab - US-Ölvorräte in Vorwoche überraschend gestiegen

Die Ölpreise sind am Donnerstag im späten europäischen Handel von den wöchentlichen Daten zu den US-Ölvorräten belastet worden und haben ihre Preisaufschläge weitgehend abgegeben. Kurz nach 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) 41,48 Dollar und damit nur mehr geringfügige 0,07 Prozent mehr als am Vortag. Der Future auf die Nordseesorte Brent lag 0,11 Prozent im Plus und stand damit bei 43,85 Dollar.

Bis zur Veröffentlichung der Daten hatten sowohl WTI als auch Brent Preisaufschläge von rund eineinhalb Prozent verzeichnet. Die am späten Nachmittag veröffentlichen Daten zu den US-Lagerbeständen zeigten dann jedoch einen überraschenden Anstieg der Ölvorräte. In der Vorwoche waren diese demnach um 4,3 Mio. Barrel auf 488,7 Mio. Barrel gestiegen. Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1,9 Mio. Barrel prognostiziert gehabt. Die Zahlen wurden aufgrund eines US-Feiertages am Mittwoch mit einem Tag Verzögerung veröffentlicht.

Zuvor hatte sich eine gesenkte Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) zur globalen Ölnachfrage nicht entscheidend am Ölmarkt niedergeschlagen. Auch die Zulassung von Impfstoffen würde den Rohölmarkt nicht rasch beleben, hieß es in dem zu Mittag veröffentlichten Monatsbericht der IEA.

Der Goldpreis ist am Donnerstagnachmittag gestiegen. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.879,62 Dollar gehandelt, nach zuletzt 1.865,48 Dollar am Vortag. Damit stabilisierte sich der Goldpreis nach seinen jüngsten Preisrückgängen und setzte zu einer Erholungsbewegung an. Die Aussicht auf einen bald verfügbaren Covid-19-Impfstoff hatte dem als Krisenschutz geltenden Edelmetall seit Wochenbeginn zugesetzt.