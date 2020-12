Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis im europäischen Späthandel fester

Auch Brent trotz gesenkter IEA-Nachfrageprognose im Plus - Goldpreis mit deutlichem Anstieg

Die Ölpreise haben am Dienstag im späten europäischen Handel ihre anfänglichen Abschläge aufgeholt und sind klar gestiegen. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit 47,48 Dollar um 1,15 Prozent mehr als am Vortag. Der Future auf die Nordseesorte Brent lag 0,54 Prozent im Plus bei 50,56 Dollar.

Damit trotzten die Ölpreise einer Prognosesenkung der Internationale Energieagentur (IEA) zur Erholung der globalen Ölnachfrage. Diese wird nach Einschätzung der Organisation langsamer als bisher prognostiziert verlaufen, wurde am Nachmittag bekannt. "Die Nachfrage wird eindeutig längere Zeit niedriger sein als erwartet", hieß es in einem IEA-Bericht. Die Organisation reduzierte daher ihre Prognose für die Rohölnachfrage. "Der Markt bleibt fragil", schrieb die IEA weiter.

Für das Jahr 2021 senkte der Interessenverband führender Industriestaaten seine Prognose für die globale Nachfrage nach Rohöl um 110.000 Barrel (159 Liter) pro Tag. Im gesamten Jahr 2021 dürfte die Nachfrage trotzdem um 5,7 Millionen Barrel pro Tag zum Vorjahr steigen. Damit hätte die Ölnachfrage rund zwei Drittel ihres historischen Rückgangs im Jahr 2020 wettgemacht. Insgesamt dürfte die Nachfrage im Jahr 2021 bei 96,9 Millionen Barrel pro Tag liegen. Am Vortag hatte bereits Ölkartell OPEC ihre Nachfrageprognose gesenkt.

Unterdessen ist der Preis für OPEC-Öl am Montag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Dienstag mitteilte, wurde der Preis mit 49,65 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Freitag hatte ein Barrel noch 49,58 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis stieg am Dienstag im europäischen Späthandel ebenfalls deutlich. Gegen 17.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.850,43 Dollar nach 1.827,33 Dollar beim Schlusskurs vom Vortag. Das Edelmetall werde aktuell durch neue Lockdown-Maßnahmen in mehreren europäischen Staaten sowie dem US-Bundesstaat New York gestützt, die den Risikoappetit der Marktteilnehmer anscheinend etwas bremsen würden, kommentieren die Commerzbank-Analysten. Auch gebe es angeblich Fortschritte in den Gesprächen zu einem weiteren Hilfspaket für die US-Wirtschaft.