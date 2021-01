Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis klar im Plus

Brent dagegen leicht tiefer - Stimmung am Ölmarkt im Tagesverlauf etwas aufgehellt - Goldpreis von höherer Risikoneigung belastet

Der US-Ölpreise hat am Donnerstag im späten europäischen Handel klar zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) lag gegen 17.00 Uhr bei 52,85 Dollar um damit um 0,87 Prozent höher als beim Vortagesschlusskurs. Der Future auf die Nordseesorte Brent dagegen lag leicht im Minus und gab um 0,16 Prozent auf 55,72 Dollar nach.

Die Ölpreise konnten ihre Preisabschläge aus dem Frühhandel im Tagesverlauf somit vollständig oder weitgehend aufholen. Bereits am Vortag hatte sich der Ölmarkt volatil gezeigt, als die wöchentlichen Daten zu den US-Ölvorräten die Preise nur vorübergehend gestützt hatten.

Die Zahlen hätten einen Rückgang zwar sowohl der Ölvorräte als auch der Ölproduktion gezeigt, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Commerzbank. Am zweiten Blick zeige sich jedoch, dass es bei den Produktionsdaten nur eine geringfügige Abweichung gewesen sei und sie mittelfristig wieder steigen werde. Der starke Rückgang der Ölbestände wiederum sei ausschließlich auf stark gefallene Importe und gleichzeitig kräftige gestiegene Exporte zurückzuführen, heißt es weiter.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Donnerstag mitteilte, wurde der Preis mit 55,31 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Dienstag bei 54,87 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis geriet am Donnerstagnachmittag unter Druck, nachdem er im frühen europäischen Handel zunächst noch auf der Stelle getreten war. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.831,72 Dollar gehandelt (nach 1.840,12 Dollar am Vortag).

Das Edelmetall wurde dabei von der wieder etwas gestiegenen Risikoneigung an den Finanzmärkten belastet. Nach einer starken Eröffnung der US-Börsen sind am Nachmittag auch viele der europäischen Aktienmärkte ins Plus gedreht. Am Vormittag hatten sie noch teils sehr deutliche Abschläge verzeichnet, nachdem die US-Börsen am Vorabend ebenfalls deutlich unter Druck gerieten waren.