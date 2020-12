Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis knapp behauptet

Goldpreis befestigt

Die Ölpreise haben am Mittwoch im späten europäischen Handel ihre anfänglichen Zuwächse in kleine Verluste verwandelt. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit 47,51 Dollar um moderate 0,05 Prozent weniger als am Vortag. Der Future auf die Nordseesorte Brent lag 0,30 Prozent im Minus bei 50,61 Dollar.

Im Verlauf stand die Veröffentlichung der jüngsten US-Öllagerbestände im Fokus. In der vergangenen Woche sind in den Vereinigten Staaten die Öllager unerwartet deutlich um 3,1 Mio. Barrel gesunken. Experten hatten im Vorfeld lediglich ein Minus von 2,2 Mio. erwartet. Gesunkene Lagerbestände könnten auf eine höhere Ölnachfrage hindeuten und unterstützen üblicherweise die Rohölpreise.

Die Lage am Ölmarkt ist gegenwärtig gekennzeichnet durch die Hoffnung auf konjunkturelle Besserung bei zugleich hohen Risiken. Erfolge in der Corona-Impfstoffforschung haben den Ölpreisen in den vergangenen Wochen einen deutlichen Schub verliehen. Dem stehen jedoch praktische Probleme wie eine ausreichende Impfstoffproduktion und eine flächendeckende Verteilung gegenüber. Entsprechend ungewiss sind die Aussichten für die Konjunktur und die Ölnachfrage.

Unterdessen hat sich der Preis für OPEC-Öl am Dienstag wenig verändert gezeigt. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Mittwoch mitteilte, wurde der Preis mit 49,61 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Montag hatte ein Barrel noch 49,65 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwoch im europäischen Späthandel etwas höher. Gegen 17.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.856,50 Dollar um 0,24 Prozent mehr als zum Schlusskurs vom Vortag.