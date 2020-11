Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit Abgaben

Goldpreis tendiert knapp im Minus

Die Ölpreise haben am Dienstag im europäischen Späthandel etwas nachgegeben. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) 40,95 US-Dollar und damit fast ein Prozent weniger als zuletzt am gestrigen Montag.

Im frühen Handel hatten die Ölpreise noch zulegen können, im Verlauf schrumpften die Zugewinne jedoch gänzlich weg. Am gestrigen Montag hatten neuerliche Nachrichten über Erfolge bei einem möglichen Corona-Impfstoff die Ölpreise deutlich nach oben getrieben. Ein solcher Impfstoff und die Aussicht auf eine baldige Normalisierung nach der Coronakrise führte zuletzt zu einer deutlichen Aufhellung der Aussichten am Ölmarkt.

Dort richtet sich unterdessen der Fokus der Anleger wieder verstärkt auf die Förderpolitik des Ölförderkartells OPEC+. Es zeichnet sich ab, dass diese auf die geplante Förderanhebung Anfang des nächsten Jahres verzichten wird. Einen entsprechenden Vorschlag unterbreitete am späten Montagabend ein technisches Komitee des Verbunds. Zuvor hatten sich bereits führende Vertreter der OPEC+ ähnlich geäußert

Der Goldpreis tendierte am Dienstag nur wenig verändert. Gegen 17.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.887,45 Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag ein knappes Minus von 0,1 Prozent ist. Die gestrigen Verlaufsverluste aufgrund der Impfstoff-Nachrichten konnte der Goldpreis schnell wieder aufholen. Am heutigen Dienstag konnte Gold trotz der schwachen Börsenstimmung jedoch nicht zulegen.