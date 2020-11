Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit klaren Zugewinnen

Goldpreis schwächer

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Rally der beiden Vortage fortgesetzt. Gegen 17.00 Uhr, im späten europäischen Handel, kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) 42,30 Dollar und damit 1,7 Prozent mehr als zuletzt am gestrigen Dienstag. Auch Brent-Rohöl verteuerte sich um über 2 Prozent.

Preistreiber waren dabei nicht nur die Hoffnungen auf eine steigende Ölnachfrage nach den positiven Covid-Impfstoff-Nachrichten zu Wochenbeginn. Auch Daten zu den Rohöl-Lagerbeständen in den USA gaben positive Signale.

In der vergangenen Woche gingen die Lagerbestände laut dem Interessenverband American Petroleum Institute (API) um 5,15 Millionen Barrel zurück. Die sinkenden Lagerbestände deuten in der Regel auf steigende Preise hin. Die offiziellen Lagerdaten des US-Energieministeriums werden unterdessen aufgrund eines Feiertags erst am morgigen Donnerstag erwartet.

Der Goldpreis hat am Mittwoch im späten europäischen Handel nachgelassen. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.863,52 Dollar gehandelt. Im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs ist das ein Minus von 0,7 Prozent. Dem Commerzbank-Experten Carsten Fritsch zufolge, steckt der starke Preisrückgang vom Montag den Anlegern am Goldmarkt noch in den Knochen. Der Druck auf die Regierungen und Zentralbanken mit weiteren Stimulierungsmaßnahmen die Zeit bis zu flächendeckenden Impfungen zu überbrücken bleibe allerdings hoch. Daher könnte Gold laut Fritsch schon bald wieder deutlich steigen.