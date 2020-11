Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit Minus von rund einem Prozent

OPEC+-Meeting im Fokus - Goldpreis gibt nach - GRAFIK

Die Ölpreise haben am Montag im späten europäischen Handel ihre Anfangsverluste zwar etwas eingedämmt, trotzdem tendierten sie weiterhin mit Abgaben. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete gegen 17.00 Uhr 45,06 Dollar und damit rund ein Prozent weniger als zuletzt am vergangenen Freitag.

In der Früh hatten die Preise von WTI und der Nordseesorte Brent jeweils noch mehr als einen Dollar verloren. Der OPEC+ war es am Wochenende Berichten zufolge in einem informellen Meeting nicht gelungen, sich auf eine kurzfristige Förderpolitik und vor allem ein Fortführen der aktuellen Produktionskürzungen zu einigen. Am Montag und am Dienstag sollen die offiziellen Beratungen fortgesetzt werden.

Am Markt wird laut Commerzbank-Rohstoffexperte Eugen Weinberg mittlerweile fest mit eine Verlängerung der Förderkürzungen um zumindest weitere drei Monate gerechnet. Eine Einigung wäre laut ihm bereits eingepreist, womit ein möglicher Dissens innerhalb der OPEC+ stark auf der Stimmung und den Preise lasten könnte.

Auch auf Nachfrageseite sind die Nachrichten negativ. Libyen hat seine Ölproduktion weiter ausgeweitet auf mittlerweile 1,25 Millionen Barrel täglich. Alles in allem bleibt Weinberg hinsichtlich der Ölpreise eher skeptisch gestimmt, wie er in seinem Tagesausblick Rohstoffe schreibt.

Der Goldpreis gab am Montag im Späthandel nach. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.773,87 Dollar (nach 1.809,21 Dollar am Freitag) gehandelt. Im November litt der Goldpreis deutlich unter der guten Börsenstimmung. Der als Krisenwährung gehandelte Rohstoff verlor alleine in der vergangenen Handelswoche rund 4,5 Prozent.

(GRAFIK 1399-20)