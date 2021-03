Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit starken Zuschlägen

Goldpreis wieder etwas fester

Die Ölpreise haben am Freitagnachmittag weiter stark zugelegt. Gegen 16.50 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 68,87 Dollar 3,19 Prozent mehr als zuletzt am gestrigen Donnerstag. Ebenso legte der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 2,40 Prozent auf 65,74 Dollar zu.

Am Nachmittag legten die ohnehin schon angestiegenen Ölpreise nach positiven US-Konjunkturdaten noch einmal hinzu. Zuvor hatte die gestrige Entscheidung der OPEC+ Staaten, das aktuelle Produktionsniveau auch im April beizubehalten, schon für ein Preishoch gesorgt. Die Marktteilnehmer seien zuvor von einem deutlichen Anstieg der Fördermengen ausgegangen, schrieben die Rohstoff-Experten der Commerzbank in der Früh.

"Doch bleiben nach dieser Entscheidung viele Fragen offen: Droht die OPEC den Bogen zu überspannen, indem sie den bereits angespannten Markt weiterhin knapp hält? Wird die Erholung der Ölnachfrage dadurch beeinträchtigt?" Der Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg stellt auch die Frage, ob sich alle OPEC-Staaten angesichts der steigenden Preise an ihre Zusagen halten. Zudem könnten US-Produzent ihre Fördermengen erhöhen, so noch der Ökonom.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitag nur leicht fester. Gegen 16.50 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.699,76 Dollar gehandelt und somit 0,25 Prozent höher als zuletzt am Donnerstag. Zuletzt war der Goldpreis aber stark abgerutscht. "Ausschlaggebend hierfür war eine Kombination aus steigenden Anleiherenditen und einem festeren US-Dollar", schrieb der Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. Da Gold international in der US-Währung gehandelt wird, verteuert sich das Edelmetall für Käufer außerhalb der USA, wenn der Greenback-Kurs steigt.