Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis nach Öllagerdaten weiterhin im Plus

In den USA offiziellen Öllagerbestände etwas niedriger als erwartet angewachsen - Goldpreis nahezu unverändert

Die Ölpreise haben am Mittwoch im europäischen Späthandel die Gewinne etwas eingegrenzt. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) 41,76 US-Dollar und damit 0,8 Prozent mehr als zuletzt am gestrigen Dienstag. Damit lag der WTI-Preis aber etwas unter dem bisherigen Tageshoch bei 42,46 Dollar.

Im Fokus stand im Verlauf vor allem die Veröffentlichung der jüngsten US-Öllagerdaten. In der vergangenen Woche sind in den Vereinigten Staaten die offiziellen Bestände an Rohöl um 0,8 Mio. Barrel angewachsen. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Zuwachs der Ölreserven in Höhe von 1,6 Mio. Barrel erwartet. Diese Entwicklung könnte auf eine etwas höhere Ölnachfrage hindeuten. Die USA sind der weltgrößte Ölverbraucher.

Der Goldpreis tendierte am Mittwoch nur wenig verändert. Gegen 17.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.881,99 Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag ein unwesentliches Minus von 0,01 Prozent bedeutet.

Gegenwind für den Preis des Edelmetalls kommt nach Einschätzung der Commerzbank weiter von den Fonds-Verkäufen ("EFTs") , die sich gestern erneut auf knapp 10 Tonnen beliefen. Seit Monatsbeginn sind damit bereits 35 Tonnen Gold aus den ETFs abgeflossen. Damit könnte der November der erste Monat in diesem Jahr werden, in welchem es Netto-Abflüsse aus den Gold-ETFs gibt.