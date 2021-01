Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis steigt um 0,25 Prozent

Goldpreis mit leichten Abgaben

Die Ölpreise tendierten am Montag im späten europäischen Handel weiter mit Aufschlägen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stand gegen 17.00 Uhr bei 52,39 Dollar um damit rund 0,25 Prozent höher im Vergleich zum Freitag-Schlusskurs.

Am Freitag waren die Preise noch durch einen überraschend deutlichen Anstieg der US-Lagerbestände belastet worden. Zu Wochenbeginn sprachen Anleger vor allem von Spekulationen auf eine geringere Fördermenge im Zusammenhang mit dem Ölpreis-Anstieg.

Am Wochenende hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der Irak in den ersten beiden Monaten des Jahres weniger Rohöl fördern will als im Dezember. Die Agentur berief sich auf Informationen der staatlichen irakischen Ölgesellschaft.

Der Commerzbank-Rohstoffexperte Eugen Weinberg warnte in seinem Tagesausblick allerdings davor, die schwachen US-Lagerdaten zu stark zu gewichten. Diese seien "nicht so negativ sind, wie es auf den ersten Blick erscheint". Um die Jahreswende sind die Daten laut Weinberg, wegen Steuerzahlungen auf die Reserven, häufig unzuverlässig

Weiterhin mit leichten Verlusten zeigte sich im Späthandel der Goldpreis. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.854,20 Dollar gehandelt (nach 1.856,88 Dollar am Freitag).